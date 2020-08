St. Georg aus dem Grödnertal

Lindenfels.Seit zehn Jahren können Besucher des Deutschen Drachenmuseums in Lindenfels in die fantastische Welt der Drachen eintauchen und sich an den zahlreichen und vielfältigen Drachen-Darstellungen erfreuen, die im Haus Baureneck einen würdigen Platz gefunden haben. Tausende Besucher aus der ganzen Welt waren schon zu Gast und haben sich an den über mehrere Stockwerke verteilten Exponaten zum Mythos Drache erfreut.

Das Drachenmuseum bietet auch Sonderausstellungen. Noch bis zum 27. September sind Malereien des Bensheimers Norbert Heeb zu sehen.

Für Bensheimer sollte ein Besuch fast schon Pflicht sein, ist doch dort auch eine schöne Darstellung des heiligen Georg, dem Schutzpatron der Stadt, im Kampf mit dem Drachen zu sehen, die auch das Bensheimer Stadtwappen ziert. Die aus dem Grödnertal in Südtirol stammende Holzskulptur zeigt sich prachtvoll in der Abteilung „Drachen des Westens“, wo noch viele weitere Darstellungen zu finden sind, die ihren Ursprung in Geschichten aus der Bibel oder im Christentum haben

Sankt Georg ist seit dem Mittelalter der berühmteste der etwa 60 Drachenheiligen. Besondere Verbreitung hat die bei der Holzskulptur nachempfundene Drachentöter-Legende gefunden, die den Heiligen auf einem Pferd zeigt, als er dem Drachen seine Lanze in den aufgerissenen Rachen bohrt.

Die Legende erzählt, wie Georg von Kappadokien / Byzanz die jungfräuliche Königstochter Margareta vor einem Drachen rettet, indem er ihn schwer verletzt und anschießend in die Stadt führt. Dort tötet er den Drachen erst, nachdem sich der König und das Volk verpflichtet haben, sich taufen zu lassen. Heiraten wird er die Königstochter – wie oft dargestellt – jedoch nicht. Denn der Drachenkampf symbolisiert den mutigen Kampf gegen das Böse und hat als inhaltliches Ziel die Taufe.

Sankt Georg gilt als Schutzpatron der Helden und als Schutzheiliger des Sieges. Unter seinen Schutz stellten sich viele Herrscherhäuser, unter anderem in England, Russland und Italien. Zahlreiche Kirchen, Orden, Bruderschaften, Gilden und Berufe wählten Sankt Georg zu ihrem Schutzheiligen.

Zudem wird er in den Ostkirchen als Großmärtyrer und Erzmärtyrer verehrt. Er soll zu Beginn der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian (284 bis 305 nach Christus) an einem 23. April um 303 in Lydda (heute Lod in Israel) oder in Nicodemia (heute Izmit / Türkei) gestorben sein. fred/Bild: fred

