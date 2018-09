Stadt plant Termine

Lindenfels.Für die Erstellung des Veranstaltungskalenders für das nächste Jahr hat der Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels vor kurzem alle Lindenfelser Vereine und Gruppierungen per E-Mail wieder angeschrieben.

„Wie den Vereinen bereits bekannt und mit ihnen abgesprochen, wird diese Abfrage mit der Terminvorschau nur noch per E-Mail an die registrierten E-Mail-Adressen der Vereine gesandt. Ein separates Schreiben per Post wird nicht mehr versandt.“ Darauf weist der Kur- und Touristikservice in einer Mitteilung hin.

Für jede Veranstaltung müssen folgende Daten vollständig gemeldet werden: Name der Veranstaltung, Wochentag und Datum, Uhrzeiten (Beginn und Ende), Veranstalter und Ort.

Für die Planung des Jahresprogramms seien die bereits gemeldeten Termine für 2019 mit versandt worden. „Die Vereinsmeldungen müssen in eine Excel-Datei eingetragen und per E-Mail zurückgemeldet werden“, schreibt der Kur- und Touristikservice. Da für überregionale Kalender die Meldungen bereits Ende Oktober abgefragt würden, seien die Vereine gebeten worden, bis Samstag, 20. Oktober, ihre Angaben zurücksenden.

Außerdem sollen die Verantwortlichen die Vereinsdaten in dem im Internet veröffentlichten Vereinsverzeichnis überprüfen und etwaige Ergänzungen mitteilen. red

