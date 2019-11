Stadtgespräch mit Thementischen

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels und das Beratungsnetzwerk Hessen veranstalten heute, Donnerstag, ein Stadtgespräch mit dem Titel „Wie wir künftig leben wollen“ im Lindenfelser Bürgerhaus. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Nach einem Impulsreferat von Michael Gerhart vom Beratungsnetzwerk zum Thema Gemeinwesenarbeit können die Teilnehmer an verschiedenen Thementischen über Fragen des Zusammenlebens in der Burgstadt und ihren Stadtteilen diskutieren und Ideen einbringen. Später am Abend wird es darum gehen, Ansprechpartner zur Verwirklichung dieser Vorschläge zu identifizieren. Für interessierte Akteure sollen dann Beratungsgespräche angeboten werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.11.2019