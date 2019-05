Stände frei beim Ökomarkt

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels veranstaltet ihren Ökomarkt – bereits den 31. Markt dieser Art – , am Sonntag, 1. September, in der Zeit von 11 bis Uhr in der Burgstraße in Lindenfels.

Besonders geschätzt am Lindenfelser Ökomarkt werden die Burgstraße, mit Blick auf die Burg, als Veranstaltungsort, die schönen Stände der Anbieter, der treue Anbieterstamm, aber auch die immer wieder neu hinzukommenden Verkaufs- und Informationsstände und die stattliche Anzahl an Besuchern.

Wer Interesse hat als Anbieter bei diesem Markt dabei zu sein, könne sich jetzt schon bei der Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz melden, heißt es von der Stadt Lindenfels.

Rund 50 Anbieter finden sich jährlich am Markttag in Lindenfels ein. Naturprodukte, verschiedene Spezialitäten zum Essen und Trinken, Dienstleistungsangebote, Informationen und Veranstaltungen für Kinder locken seit 30 Jahren die Besucher in die Lindenfelser Fußgängerzone. red

