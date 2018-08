Anzeige

SCHLIERBACH.Der nächste Stammtisch der Schlepperfreunde in der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) findet am kommenden Dienstag, 27. Januar, ab 20 Uhr im Hotel Wiesengrund in Winkel statt.

Film von Vereinsreise

Hierzu sind speziell auch Mitglieder anderer Schlepperclubs eingeladen. Gezeigt werden Bilder von Veranstaltungen der IMS im vergangenen Jahr sowie ein Film vom Vereinsausflug im Jahr 2004 zum Eisspeedway nach Inzell und einem Weltrekordversuch von Karl Heil mit dem Überschlagmotorrad. red