Steine zeugen vom Erdaltertum

Uralte Lindenfels Gesteine sind das Geotop des Jahres 2019. © Flasche

Lindenfels.Gesteinsformationen aus Gabbro, Variskischem Schiefer und Granit liegen in der Nähe des Lindenfelser Bismarckturms nahe beieinander – und zeugen so von weltverändernden Ereignissen, die sich vor etwa 340 Millionen Jahren zugetragen haben. Im Erdaltertum stießen zwei Urkontinente zusammen, der Odenwald geriet dazwischen. Der dortige Schiefer wurde eingequetscht und verformt, durch Aufschmelzungsprozesse entstanden Gabbro und Granit – und damit eine besondere Dreierkombination, die noch heute sichtbar ist.

Ende September rückte sie besonders in den Blickpunkt: Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald zeichnete das Phänomen als Geotop des Jahres 2019 aus. Diese Ehre teilt sich der Schmelztiegel unter anderem mit dem Felsenmeer in Reichenbach, dem Graben am Heidelberger Schloss und der Grube Messel.

Für den Tag der Preisverleihung legte die AG Altbergbau Odenwald die Gesteine frei, um sie besser sichtbar zu machen. Es wurden neue Informationstafeln an dem erdhistorischen Ort enthüllt sowie ein neuer Flyer präsentiert. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019