Sternekoch in der Schulküche

Reichelsheim.Fast ein Drittel aller Schüler besuchen mittlerweile Ganztagsschulen. Dort nach der Zufriedenheit mit der Schulverpflegung gefragt, kommt die bundesweite Studie „So is(s)t Schule“ der Hochschule Hamburg allerdings zu ernüchternden Ergebnissen: zu viel Fleisch und Wurst, zu wenig Obst und Gemüse, selten Fisch und Vollkornprodukte.

Der Sternekoch Stefan Marquard beweist das Gegenteil: Schulessen kann gesund und lecker sein. An insgesamt 20 neuen Standorten und mit Unterstützung der Knappschafts-Krankenkasse will Marquard zeigen, dass Schulessen nicht zwangsweise verkocht, vitaminarm und mit industriell hergestellten Soßen angeboten werden muss. Er zeigt, dass es auch anders geht – und zwar bei einem Aktionstag am Dienstag, 23. Oktober, auch an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim.

Marquard bringt sein Know-how ein. Mit dem Küchenteam und der Catering-AG der GAZ wird er ein leckeres Mittagessen zubereiten. In den Pausen gibt es Snacks. Der versierte Koch schult das Cafeteriateam in neuen Abläufen und Arbeitsweisen und optimiert die Lebensmittel.

Zudem werden alle Verantwortlichen geschult – von Einkaufsplanung und Lagerung der Nahrungsmittel sowie einer schonenden Zubereitung bis zum Anrichten der Speisen. Schließlich steht Marquard auch noch für Gespräche zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018