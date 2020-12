Sternsinger schicken Briefe in die Häuser

Lindenfels.Die heiligen Drei Könige bringen ihren Segen auch im Jahr 2021. Caspar, Melchior und Balthasar kommen am 6. Januar, dem Heiligen-Drei-Königstag, allerdings nicht wie gewohnt an die Haustüren. Diesmal schicken sie den Segen per Post. Der Brief soll Anfang Januar verschickt werden.

Darin wird der Segen der Heiligen Drei Könige zum Aufkleben für den Türrahmen enthalten sein sowie eine Tüte

...