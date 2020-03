Längst in der digitalen Welt angekommen Heinrich-Böll-Schule: Kollegium auf aktuellem Stand / Funktionierende Kommunikation Fürth. Unangenehme Aufgaben pflegt man in der Regel von einem auf den nächsten Tag zu verschieben. Wenn dann der Ernstfall eintritt, ist es zu spät für eine angemessene Reaktion. Das beste Beispiel liefert die Corona-Krise. Viele Schulen waren urplötzlich mit der Situation konfrontiert, ihre Schüler zu Hause zu unterrichten. Die Heinrich-Böll-Schule hatte sich frühzeitig gerüstet und im Vorfeld alle Schüler mit einem Zugang zum Schulportal des hessischen Kultusministeriums ausgestattet, ebenso deren Eltern. Die Lehrer können jetzt bequem vom eigenen Schreibtisch aus Aufgaben verteilen. Schulleiter Alexander Hauptmann war es, der die Digitalisierung von Beginn seiner Amtszeit an der integrierten Gesamtschule unnachgiebig forcierte. Dank des Schulträgers, des Kreises Bergstraße, wurde die Schule mit einem extrem schnellen W-Lan ausgestattet. Schulleiter Hauptmann war sich dabei nicht zu schade, die Router selbst zu installieren. Ihm ist bewusst, dass die Schule von morgen ohne eine perfekte digitale Ausstattung nicht mehr der Lebenswirklichkeit entspricht. Aus diesem Grund beließ es der IT-affine Schulleiter auch nicht beim Netz, sondern kümmerte sich zudem intensiv um die nötige Hardware. Der Hopp-Stiftung sei Dank verfügt die HBS nun über 120 Tablets, die von Schülern und Lehrern permanent im Unterreicht zum Einsatz kommen. Nicht zu vergessen die Computer, die in den Fachräumen zur Verfügung stehen. ?Wir sind für die neue Welt bestens gerüstet?, erklärt Hauptmann, der sogar einen 3-D-Drucker mit seinem Informatik-Kurs in Betrieb genommen hat. Zurück zur aktuellen Situation: Natürlich lief das Schulportal des hessischen Kultusministeriums in den ersten beiden Tagen nicht rund. Das Netz war dem Ansturm nicht gewachsen. Doch bereits am dritten Tag des ?Homeschoolings? meldeten die Schüler ihren Lehrern ein nahezu problemloses Arbeiten im Portal zurück. Erfreulich auch die Tatsache, dass sich viele Eltern darum kümmerten, dass ihre Kinder die gestellten Aufgaben erledigten. In jeder Krise steckt eine Chance: ?Nach der Corona-Pandemie ist das Kollegium der Heinrich-Böll-Schule absolut fit in Sachen Digitalisierung?, ist sich Schulleiter Alexander Hauptmann sicher. Sein Dank gilt den Kollegen, die sich den neuen Medien unvoreingenommen stellten, interne Fortbildungen nutzten und immer wieder den Austausch mit den IT-Experten im Kollegium suchten. Ein Lob hat Hauptmann auch für die Schüler parat, die sich bestens auf das ?Homeschooling? eingestellt hätten. ?Natürlich gilt mein Dank auch den Eltern, die alles daransetzen, dass die Corona-freie Zeit sinnvoll genutzt wird und ihre Kinder den ihnen gestellten Aufgaben nachkommen.?

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020