Stimme der jungen Musiker

Linnenbach.Damit auf die Vorstellungen und Wünsche der Mitspieler stärker eingegangen werden kann, hat die Jugendkapelle der Original Odenwälder Trachtenkapelle Linnenbach ein Jugendteam gewählt. Mit ihrer Dirigentin Martina Heimes versammelten sich die Jugendlichen im Dorfgemeinschaftshaus in Linnenbach.

Dort wählten die jungen Musiker Sophia Schmitt zur Jugendleiterin und Silja Poth als ihre Stellvertreterin. Die beiden werden sich in kommender Zeit für das Wohl der Jugendkapelle einsetzen.

Gemeinsam haben beide im vergangenen Jahr die Jugendleiter-Card (Juleica) im Rahmen eines einwöchigen Seminars erworben, wobei pädagogische und gruppendynamische Grundlagen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vermittelt wurden.

Sinan Merdan, Meike Weber und Luisa Schmitt werden der Jugendleiterin und ihrer Stellvertreterin zur Seite stehen. Voraussichtlich wird sich das Jugendteam einmal im Quartal treffen. Dabei soll außer der Planung von Ausflügen und Freizeiten besprochen werden, wie die Mitgliedergewinnung vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit der Original Odenwälder Trachtenkapelle verbessert werden kann.

„Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft viele neue Mitspieler und Mitspielerinnen gewinnen und unseren Gruppenzusammenhalt noch weiter stärken. Damit können wir hoffentlich vermitteln, wie viel Spaß gemeinsames Musizieren bringt“, erklärte Sophia Schmitt.

Bereits nach der Wahl konnten die Mitspieler mitteilen, was ihnen an den Proben gefällt, was sie stört und welche Anforderungen und Wünsche sie haben. Außerdem haben die Jugendlichen Musikstücke ausgewählt, die sie spielen möchten.

Dirigentin Martina Heimes unterstützt die Pläne der jungen Musiker und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wer neugierig geworden ist, kann bei einer der Proben der Jugendkapelle vorbeischauen, jeden Freitag in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Linnenbach. lus

