Straßen ab heute gesperrt

Winterkasten/Winkel.Der untere Bereich der Buchwaldstraße in Winkel wird am Montag, 5. November, vollständig für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist der untere Bereich der Straße von der Talstraße bis zum Abzweig zur Kaffenbergstraße. Grund sind Wasser-, Kanal- und Straßenbauarbeiten. Die Vollsperrung werde voraussichtlich bis Freitag, 21. Dezember andauern, heißt es von der Lindenfelser Stadtverwaltung.

Die Zufahrt zur Buchwaldstraße und ihren Anschlussstraßen ist dann nur noch über das „Buch“ und die B 47, Abzweig Winkel, möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Weg Straßenbauarbeiten im Bereich der Straße Am Tannenberg in Winterkasten wird es erforderlich, dass diese Straße vom Montag, 5. November, bis voraussichtlich Samstag, 17. November, voll gesperrt wird. Die Anwohner der Straße , die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, sollten es entlang der Hauptstraße abstellen, damit der Schleichweg für die Baustellenfahrzeuge und den Rettungsdienst ungehindert befahrbar ist, heißt es von der Stadtverwaltung. In den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende werde der Baustellenbereich so eingeschränkt und abgesichert, dass ein Befahren der Straße möglich ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.11.2018