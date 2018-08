Anzeige

Lindenfels.Auf Verkehrsbeeinträchtigungen während des Burg- und Trachtenfests weist die Stadt Lindenfels hin. Bei dem traditionellen Fest gibt es auch in diesem Jahr den Festumzug mit Pferdegespannen und zahlreichen Fußgruppen in Odenwälder Tracht.

Für die Dauer des Festumzugs morgen (Sonntag) in der Zeit von 13.45 bis 15.30 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Lindenfels (B 47) für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen führen aus Richtung Bensheim ab Kolmbach nach Glattbach in Richtung Fürth sowie über Winterkasten zur B 47 in Richtung Reichelsheim und Fürth. Aus Richtung Fürth beziehungsweise Reichelsheim kommend führt die Umleitung über Winterkasten. Die Stadt bittet die Bürger, die zum Burg- und Trachtenfest Besuch erwarten, darum, ihre Gäste auf diese Verkehrseinschränkungen hinzuweisen.

In Straßen, die für die Festzug-Aufstellung benötigt werden, gilt ein absolutes Halteverbot: Dies betrifft die Schaasfeldstraße, die Poststraße und die Freiensehnerstraße. Hier dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden, da der Platz für die Festzugaufstellung benötigt wird.