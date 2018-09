Streetbuddys sorgen für Sicherheit

Figuren in Kindergestalt erinnern seit einiger Zeit Autofahrer im Odenwald von den Straßenrändern aus daran, dass sie den Fuß vom Gas nehmen sollten, wenn sie dort unterwegs sind, wo sich viele Kinder aufhalten.

„Streetbuddys“ heißen die menschenähnlichen Erinnerungsstützen. Mit Unterstützung des Lionsclub Rimbach/Weschnitztal wurden sie an verschiedenen neuralgischen Stellen aufgestellt. Auch in Lindenfels stehen nun einige Streetbuddys - unter anderem an der Nibelungenstraße im Ortsteil Kolmbach.

Weitere Figuren wurden in Fürth, Birkenau, Mörlenbach und Nieder-Liebersbach aufgestellt. In einem Jahr soll überpürft werden, ob die Streetbuddys die gewünschte Wirkung erzielen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018