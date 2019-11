Stricken und Häkeln lernen

Lindenfels.Das Maschenwerk Lindenfels bietet künftig jeden Dienstag von 18.30 bis 20 Uhr sowie an einem Sonntag im Monat von 12 bis 14 Uhr Treffen zum erlernen von Häkeln und Stricken an. Treffpunkt ist der Jugendraum im Haus der Vereine (Wilhelm-Baur-Straße 11).

Die erste dieser Veranstaltungen findet am Sonntag, 10. November ab 12 Uhr statt. Zum Schnuppern stellt das Maschenwerk Material bereit. Wer öfter kommen will, erhalt Informationen darüber, welche Materialien dafür nötig ist. Für das leibliche Wohl sei in dieser Zeit selbst zu sorgen. Gedacht sind die Treffen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren, aber auch Erwachsene werden nicht weggeschickt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019