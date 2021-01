Fürth.Ein Kabelfehler hat am Abend einen Stromausfall im Fürther Ortsteil Krumbach verursacht. Die Stromversorgung war in der Erbacher Straße und Umgebung von etwa 18.30 bis 20 Uhr unterbrochen. Die E-Netz Südhessen stellte nach eigenen Angaben die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her.

