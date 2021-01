Stromausfall in Krumbach

Fürth.Ein Kabelfehler hat am Freitag einen Stromausfall im Fürther Ortsteil Krumbach verursacht. Die Stromversorgung sei im Seehofweg und Umgebung von etwa 22.50 Uhr bis 1 Uhr früh unterbrochen gewesen, teilt der Energieversorger Entega mit. Die Versorgung sei durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder hergestellt worden.

Stromausfälle häufen sich derzeit im Odenwald: Am vergangenen Mittwoch sowie am Samstag davor waren mehrere Lindenfelser Stadtteile von Stromausfällen betroffen. Am Freitag der Vorwoche war bereits im nunmehr zum zweiten Mal betroffenen Krumbach die Stromversorgung zusammengebrochen. Die beiden Ausfälle in Lindenfels sollen nach Angaben des Netzbetreibers auf eine defekte 20-Kilovolt-Leitung zwischen Winterkasten und Laudenau zurückgehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.01.2021