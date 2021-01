Lindenfels.Ein Kabelfehler hat am Morgen einen Stromausfall in Lindenfels und Umgebung verursacht. Die Stromversorgung war in Lindenfels, Winterkasten, Kolmbach und Glattbach sowie in den Reichelsheimer Ortsteilen Laudenau und Klein-Gumpen von etwa 6.40 bis 8 Uhr unterbrochen, teilte die E-Netz Südhessen mit. Sie habe die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder hergestellt. Bereits am Freitag war der Fürther Ortsteil Krumbach von einem Stromausfall betroffen gewesen. Ob die beiden Ausfälle zusammenhängen, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.01.2021