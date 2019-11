Swinging Cords beim Singseminar

Ellenbach.Die Swinging Cords Ellenbach unter der Leitung von Oliver Fath waren in Klausur in Bad Soden-Salmünster. Das jährliche Singwochenende stand dieses Mal ganz im Zeichen der Pflege des äußerst umfangreichen Repertoires.

Nach der anspruchsvollen und kräftezehrenden Vorbereitung zur Aufführung des Musicals „Die 10 Gebote“ im vergangenen April durfte der Chor wieder einmal seine alten Glanzstücke auspacken und weiter verfeinern. Die Bandbreite reichte vom rhythmischen Sprechgesang und Gospelsongs, von wunderschönen geistlichen Chorsätzen bis hin zu eingängigen Popmelodien. Darunter war auch „Only Time“ von Enya, ein Song, von dessen Verkaufserlösen in den USA Feuerwehrleute und ihre Familien nach den Anschlägen vom 11. September 2001 unterstützt wurden. Auch Orlando di Lassos „Matona mia cara“, ein Leckerbissen für gemischte Chöre, zählte zu den Stücken.

Der fast vollständig anwesende Chor zog trotz eines umfangreichen Programms voll mit, unterbrochen wurde die zweitägige Arbeit nur von einigen kurzen Pausen.

Abends trafen sich die Sänger in der Kellerbar des Hotels und machten a cappella weiter mit „Bohemian Rhapsody“ von Queen und anderen Schmankerln. Auch eine große Portion Karaoke mit alten Schlagern wurde dabei geboten.

Auftritt in Schlierbach

Der nächste Auftritt der Swinging Cords mit geistlichen Liedern wird am Buß- und Bettag, 20. November, bei einem Gottesdienst in der evangelisch-reformierten Kirche in Schlierbach sein.

Am Wochenende vom 23. und 24. November wird der Ellenbacher Chor mit dem TSV Ellenbach bei einem Wintermarkt in Fürth mit einem eigenen Stand dabei sein. Außerdem laden die Swinging Cords zur Nikolausfeier am Freitag, 6. Dezember, vor der Ellenbacher Scheune ein. Der Nikolaus wird auch dieses Jahr wieder Geschenke an die Kinder verteilen. Die Eltern werden gebeten, diese ab 15 Uhr an der Scheune abzugeben.

Die Swinging Cords suchen laufend neue Mitglieder, denn jede Stimme ist willkommen. Interessenten sind zu den Proben eingeladen, die wöchentlich im ehemaligen Ellenbacher Kindergarten sind: immer am Montag in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.11.2019