Synode tagt in Harpertshausen

Odenwald.Die Verteilung der Pfarrstellen für die Jahre 2020 bis 2024 und die gemeindeübergreifende Trägerschaft für die evangelischen Kindertagesstätten im Dekanat sind die Hauptthemen der Herbstsynode des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Die Synode tagt am Freitag, 26. Oktober, in der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr im DRK-Heim in Harpertshausen.

Darüber hinaus soll die Resolution „Farbe bekennen für die Demokratie – Gemeinsam für Vielfalt Toleranz und Solidarität“ verabschiedet werden. Berichte von Präses Dr. Michael Vollmer und Dekan Joachim Meyer stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Die Synode beginnt mit einer Andacht von Pfarrer Ulrich Möbus und Würdigungen. Dekanatskantor Ulrich Kuhn übernimmt die musikalische Gestaltung.

Die Sitzung ist öffentlich, Gäste sind willkommen.

Die Synode ist das regionale Kirchenparlament des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Es tagt dreimal im Jahr, besteht aus 75 Personen und vertritt 40 Kirchengemeinden mit rund 56 000 Mitgliedern zwischen Babenhausen und Winterkasten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018