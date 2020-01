Tag der offenen Tür am Freitag

Rimbach.Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach lädt zu einem Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „School at night“ präsentiert sich die DBS ihren Besuchern, Freunden und interessierten Familien von Viertklässlern am kommenden Freitag, 17. Januar, in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht an diesem Tag das neue Konzept, das die Kollegen in der fünften Jahrgangsstufe umgesetzt haben. Eltern können sich darüber informieren, was ein Kind an der DBS erwartet und vor allem darüber, wie das erste Schuljahr an der weiterführenden Schule ablaufen wird.

Auch die Schüler der jetzigen fünften Klassen werden bei dem Tag der offenen Tür dabei sein, um Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Für Fragen stehen auch Elternbeiräte und Vertreter des Freundeskreises der Rimbacher Schule bereit.

Kennenlernen kann man die Arbeit des Teams auch während der Führungen durch das Gebäude, die von der Schulleitung angeboten werden. Es gibt einige Aufführungen und Mitmachangebote, außerdem stellen sich die Fachbereiche vor und die Lehrer stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Besondere Fachräume, wie der naturwissenschaftliche Bereich, die Schulküche und die Schülerbücherei können ebenfalls besichtigt werden. Auch für Verpflegung wird gesorgt sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020