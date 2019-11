Tag der offenen Tür am Samstag

Reichelsheim.Zum Tag der offenen Tür lädt die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim für Samstag, 23. November, ein. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr besteht die Gelegenheit, in aller Ruhe das Angebot der Schule kennenzulernen.

Eingeladen sind vor allem alle die Schüler, die im nächsten Schuljahr auf die GAZ wechseln möchten: Sei es von der vierten Klasse der Grundschule auf die weiterführende Schule, in die E-Phase der gymnasialen Oberstufe oder grundsätzlich.

Wie in den Vorjahren ist das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Frank Rosenberg dabei, ein attraktives Programm zu organisieren. Die Palette ist bunt und vielfältig: Station machen können die Schüler beispielsweise bei verschiedenen Arbeitsgruppen, den Musikklassen, Naturwissenschaften und Sprachen.

Führungen für die Eltern

Auf den Gängen werden Gruppen des Faches „Darstellendes Spiel“ beziehungsweise der Theater-AG unterwegs sein. In den Klassenräumen gibt es Präsentationen zu den Austauschfahrten. Ferner hat die Mediothek der Schule geöffnet. Der Elternbeirat sowie der Schulförderverein stellen sich vor. Für Eltern werden Führungen durch die Schule organisiert, und auch für Kaffee, Kuchen und Getränke ist gesorgt.

Bei Fragen stehen am Eingang der Schule die Schul- und Stufenleitungen Rede und Antwort, so dass das Treffen eine sehr gute Möglichkeit bietet, um die ganze Vielfalt des Angebotes an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim kennenzulernen. red

