„Tag der offenen Tür“ in digitaler Form

Fürth.Von Woche zu Woche plante die Schulleitung der Heinrich-Böll-Schule um. Die Organisation des „Tages der offenen Tür“ erforderte jede Menge Kreativität. Klar war bald, dass die Veranstaltung nicht wie üblich stattfinden kann. Dennoch möchte die einzige integrierte Gesamtschule im Kreis Bergstraße die Eltern in angemessener Weise über ihr pädagogisches System informieren.

„Immerhin steht für die Eltern der Viertklässler eine wichtige Weichenstellung an“, wie Birte Karge, Stufenleiterin für den fünften und sechsten Jahrgang, sagte. Sie ist auch federführend für die virtuelle Informationsveranstaltung verantwortlich, zu der die Schule für heute (Samstag) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr einlädt. Ab 10 Uhr stehen mehrere Teams als Ansprechpartner zur Verfügung. Interessenten finden die Zugangscodes für die Zoom-Meetings ab heute auf der Internet-Seite der Schule. Schon auf der ersten Seite werden die Eltern und deren Kinder zu den Codes geführt.

Konferenzen und ein Film

Im viertelstündigen Rhythmus kann man dann an einer Informations-Konferenz teilnehmen. „Natürlich haben die Eltern und Interessenten ausgiebig Gelegenheit, um Fragen zu stellen“, betont Stufenleiter Sebastian Brenneis, der ebenso als Ansprechpartner fungiert wie seine Schulleitungskollegin Astrid Schulze Icking und Schulleiter Alexander Hauptmann.

Unterstützt werden sie von Lehrern des Kollegiums. Wenn auch nur virtuell, so öffnet die Heinrich-Böll-Schule heute ihre Türen und gewährt mit einem Imagefilm Einblicke in den Schulalltag. Lehrer Tobias Orth arbeitete dafür in den vergangenen Wochen als Kameramann und Regisseur gleichermaßen. Gekonnt vermittelt er in dem Film Impressionen von der HBS.

Darüber hinaus kommen in einem längeren Filmbeitrag alle Fachschaften in Wort und Bild zur Geltung. Die Musikfachschaft übermittelt dabei einen musikalischen Weihnachtsgruß an alle Zuschauer. „Wir nutzen die neuen Medien in vollem Umfang, um den Eltern eine fundierte Information über unsere Schule geben zu können und hoffen, dass unser Angebot auf große Resonanz stößt“, erklärte Schulleiter Alexander Hauptmann. red

