Lindenfels.Zu einem Tagesausflug nach Frankfurt lädt der Odenwaldklub Lindenfels seine Mitglieder und Wanderfreunde für morgen (Donnerstag) ein. Der Tag steht unter dem unter dem Motto : „Wir entdecken ,neu’ Alt-Frankfurt”.

Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Moelanplatz zur Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankfurt. Bedingt durch die Vollsperrung der Straße in Elmshausen während der Sommerferien muss die Gruppe den Bus um 9.06 Uhr ab Moelanplatz nehmen. Um 10.01 Uhr geht es vom Bahnhof Bensheim mit dem Zug weiter. Um 11 Uhr holt Heinz Rauch die Lindenfelser am Hauptbahnhof in Frankfurt ab, um mit mit ihnen in die Stadtmitte zu fahren.

An der Paulskirche beginnen um 11.30 Uhr die beiden Führungen durch die neue Altstadt. Danach gibt es zwei Stunden zur freien Verfügung. Eventuell ist auch eine Bootsfahrt von 14 bis 15 Uhr auf dem Main möglich. Um 15.15 Uhr ist Treffpunkt am Eisernen Steg, um gemeinsam nach Sachsenhausen zu laufen.

Nach einem geselligen Aufenthalt geht es zum Hauptbahnhof, um den Zug um 18,34 Uhr zu erreichen. Der Bus um 19.15 Uhr bringt die Gruppe nach Lindenfels zurück. li

