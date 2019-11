Talent-Company besteht seit zehn Jahren

Reichelsheim.Zum bevorstehenden zehnjährigen Bestehen der Talent-Company an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim nahm die Schule an einer „PSI“-Schulung mit Beate Rittersberger teil.

Im Dezember feiert die Talent-Company an der GAZ ihr kleines Jubiläum. Sie war die bundesweit erste Talent-Company gewesen. Ein essenzieller Teil des Projekts ist es, die Lehrer bei einem zeitgemäßen und

...