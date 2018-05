Anzeige

Lindenfels.Einen „Tanz in den Mai“ feierten die Bewohner des Seniorenheims Parkhöhe. Dazu wurde gemeinsam der Maibaum aufgestellt. Aufgrund des heftigen Windes war das kein leichtes Unterfangen. So stand der Baum zwar, aber bog sich doch wieder und wieder zur Seite. Am Nachmittag wurde jeder Bewohner mit selbst gemachter Maibowle begrüßt. Der „singende Landwirt“ Gerhard Pfeifer sorgte für musikalische Unterhaltung. Höhepunkt war der Auftritt der Kindertrachtengruppe Bensheim Zell. Manche Bewohner schauten zu, andere tanzten selbst. Lustig wurde es, als auch das Personal spontan eine Tanzeinlage darbot. red/Bild: Parkhöhe