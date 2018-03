Telefonzelle dient als Mini-Bibliothek

Anzeige

Kolmbach.Von Kolmbach nach New York ist es eigentlich gar nicht so weit. Zumindest per Reiseführer ist die US-Metropole von Kolmbach aus leicht zu erkunden. Reiseführer und andere Bücher gibt es ab sofort in der Kolmbacher Bücherzelle, die gerade mitten im Ort ihre Tore geöffnet hat. Als „ Gebäude“ der kleinen Bücherei dient eine alte Telefonzelle, sie steht an der Stelle, an der früher im Lindenfelser Stadtteil die „echte“ Fernsprechanlage stand.

Stadt gibt Zuschuss

Die jetzige Zelle stand bislang in Potsdam. Zur Finanzierung dienten zwei Bücherflohmärkte, die Geld in die Kassen spülten, ein verbleibender Restbetrag wurde von der Stadt Lindenfels übernommen. Nun wurde das „Bauwerk“ offiziell eingeweiht. Ortsvorsteher Kurt Dersch sowie Karlheinz Knapp statteten die Bücherzelle mit Regalen aus. Birgit Wolf und Bärbel Bader haben die Patenschaft über die Bücher übernommen und die vielen gespendeten Bücher vorsortiert und ausgewählt.

Die Bücher können ab sofort kostenfrei ausgeliehen werden, dabei können Interessenten die Bücher auch behalten, weitergeben oder durch andere Exemplare ersetzen, wobei einige kleine Einschränkungen zu beachten sind.