Tennisabteilung startet in die Saison

Lindenfels.Der TSV Lindenfels, Abteilung Tennis, informiert, dass am kommenden Samstag. 28. April, um 14 Uhr die Saisoneröffnung stattfindet. Neulinge, alte Hasen, große und kleine Ballverrückte seien an die Tennisanlage des Vereins in der Nähe des Lindenfelser Freibads eingeladen.

Anfänger dürften unverbindlich „reinschnuppern“ und ausprobieren, ob dieser Sport auch für sie selbst in Zukunft eine Rolle in der Freizeitgestaltung spielen könnte. Der Verein halte Tennisschläger und Bälle vor, heißt es in der Ankündigung. Sportschuhe mit nur leichtem Profil seien jedoch Voraussetzung zum Betreten der Tennisplätze.

Verein will Sportart erhalten

„Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das eine oder andere ehemalige Mitglied seine Spielfreude wieder aufleben lassen würde“, betonen die Vertreter der Abteilung. Sie seien zur Zeit eine kleine Gemeinschaft, die um den Erhalt des „geliebten weißen Sports in Lindenfels kämpft“.

Insbesondere im Hinblick auf die Jugend müsse dieses Angebot erhalten bleiben. Sport, Spiel und Freude täten außerdem Menschen aller Altersklassen gut.

Neben Sport und Informationen gebe es auch Kaffee und Kuchen, teilen die Vertreter der Tennisabteilung des TSV Lindenfels abschließend mit. red

