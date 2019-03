Termine im Museum in diesem Jahr

Das 40-jährige Bestehen des Lindenfelser Museums wird mit einem „Tag der offenen Tür“ und ein einem Fest im Rathaushof am Sonntag, 1. Juni, gefeiert werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Trachtenkapelle Lindenfels.

Am Internationalen Museumstag, der am Sonntag, 19. Mai, gefeiert wird, beteiligt sich das Museum mit Aktionen für Kinder. Teilnehmen wird das Museum auch wieder an der „Nacht der offenen Museen“ im September. Die Lindenfelser Uhren stehen im Mittelpunkt einer Sonder-Ausstellung, und alte Backmodel werden in der Museums-Backstube gezeigt werden.

Die Brauchtumstage werden am 5. und 6. Oktober (Samstag und Sonntag) sein.

Wichtig für die Betreuer und freiwillige Helfer: Die Reinigung des Museums nach der Winterpause ist bereits für Samstag, 30. März, ab 10 Uhr vorgesehen. li

