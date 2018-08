Tierschützer informieren

Lindenfels.Beim Ökomarkt in Lindenfels am Sonntag, 2. September, ist die Tierschutzinitiative Odenwald in der Zeit von 11 bis 18 Uhr mit einem Informationsstand vertreten. Der Verein Tierschutz ohne Grenzen präsentiert mit eine Auswahl an gut sortierten Büchern aus zweiter Hand.

Geboten werden auch Marmelade, Löwenzahnblüten-Honig, Minze-, Zitronen- und Salbei-Sirup und Kräutersalze. Herbstliche, kreativ gestaltete Blumengestecke, Tischdecken, Handarbeiten, wie selbst gestrickte Socken auch für Kinder, Taschen und Körbe findet man ebenfalls am Stand der TSI. Bei Apfelvollkornwaffen und Kaffee können die Besucher eine Pause einlegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018