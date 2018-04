Anzeige

Helfen können Tierfreunde dem Verein auf vielerlei Art und Weise, zum Beispiel indem sie Hinweise darauf geben, wo Streunerkatzen aufgetaucht sind, die kastriert werden müssen, bei Vor- und Nachkontrollen im neuen Zuhause der TSI-Schützlinge, samstags in der Flohmarkt-Halle in Fürth, an den Info-Ständen oder als Pflegestelle für Tiere, die auf ein neues Herrchen oder Frauchen warten.

Mitunter ist es schon hilfreich, ein waches Auge auf seine Nachbarschaft oder Umgebung zu haben. Denn Tierquälerei und Tierleid gibt es nicht nur im Ausland. Immer wieder wird die TSI auf Missstände aufmerksam gemacht. Bloos geht den Meldungen nach und versucht, auch in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt, Abhilfe zu schaffen und das Leiden dieser Tiere zu lindern. So mancher ungebliebte Vierbeiner, den keiner mehr haben wollte, durfte seine letzten Tagegut behütet auf einem der beiden Gnadenhöfe im Hunsrück verbringen, die von der TSI unterstützt werden.

Die Tierschützer sammeln für die Gnadenhöfe Futterspenden aus den dafür aufgestellten Boxen in Supermärkten ein und erhalten auch viele Spenden von Mitgliedern und Freunden. Den Schützlingen auf den Gnadenhöfen kann auch aktiv mit einer Patenschaft geholfen werden.

Info: Weitere Informationen unter Telefon 0700/04106666 oder tsi-odenwald.de.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018