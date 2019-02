Tour von Aschbach nach Affolterbach

Lindenfels.Zu einer Wanderung von Aschbach nach Affolterbach lädt der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels seine Wanderfreunde für Sonntag, 17. Februar, ein. Aschbach, der Ausgangspunkt der Wanderung, wird mit eigenen Pkw in Fahrgemeinschaften erreicht.

Dazu trifft man sich um 13.30 Uhr zur Abfahrt am Moelanplatz in Lindenfels. Es geht dann zum Geopark-Infozentrum im Wiesental in Aschbach.

Zwei Gruppen

Die Gruppe 1 wandert von hier zum Meisenberg, weiter Richtung Affolterbach und vorbei am Roßbrunnen zurück nach Aschbach. Die Wanderung dauert rund zweieinhalb Stunden. Nach einem kurzen steilen Anstieg wird es eine mittelschwere Wanderung über rund zehn Kilometer.

Die Gruppe 2 wandert am Meisenberg vorbei zum Forsthaus Dürr-Ellenbach und wieder zurück nach Aschbach. Diese Tour dauert eineinhalb Stunden und ist einfacher, etwa sechs Kilometer auf befestigten Wegen.

Der Abschluss beider Gruppen ist im Gasthaus Zur Rose in Aschbach, das direkt am Ausgangspunkt liegt. Die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant. li

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019