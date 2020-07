Touren mit Abstand und Anmeldung

Lindenfels.Der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels hat zwei Testwanderungen absolviert. Jetzt soll der Wanderplan – mit Änderungen – wieder aufgenommen werden. Nach wie vor gelten dafür Bestimmungen des Landes Hessen und die Empfehlungen des Deutschen Wanderverbandes. Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten, Mund- und Nasenschutz ist in geschlossenen Räumen zu tragen.

Die Wanderziele sollen angepasst werden, so dass große Menschenansammlungen und längere Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst vermieden werden. Eine Wandergruppe soll maximal zehn Leute plus den Wanderführern umfassen. Zwei Gruppen können jeweils gebildet werden.

Eine Anmeldung ist zur Teilnahme erforderlich. Zusagen werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Wanderer müssen einen Auskunftsbogen ausfüllen.

Die nächste Tour ist eine Halbtageswanderung am Sonntag, 12. Juli. Die Anfahrt nach Siedelsbrunn ist mit eigenen Pkw oder in selbstorganisierten Fahrgemeinschaften vorgesehen. Anmeldungen nehmen Petra und Gottfried Krasemann (Tel.: 06255/959303) sowie Regina und Rangold Richter (Tel.: 06255 / 4008) entgegen. Die Fahrt nach Wiesbaden mit Besuch des Nerobergs wird auf das kommende Jahr verschoben. Stattdessen gibt es am Donnerstag, 23. Juli, eine Halbtagswanderung nach Altlechtern. Anmeldungen nehmen entgegen Christa und Günter Bauer (Tel.: 06255 / 1543) sowie Regina und Rangold Richter. red

