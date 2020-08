© Dietmar Funck

Herr Helbig, Was sind aktuell die Stärken der Stadt Lindenfels?

Michael Helbig: Lindenfels liegt einfach wunderschön. Die hohe Wohnqualität in einer schönen Kulturlandschaft ist eine große Stärke der Region, die durch Pflege und nachhaltige Landnutzung erhalten wird. Die Pflege der Streuobstbestände und die damit verbundene Erhaltung der Artenvielfalt ist ein wichtiges Anliegen. Hinzu kommt das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“. Mit gesunder guter Luftqualität. Schwimmbad im Sommer mit Quellwasserqualität. Als eine eindeutige Stärke und Chance ist auch die flächendeckende Breitbandversorgung zu sehen. Auch die Rehaklinik in Winterkasten ist ein wichtiger Faktor. Viele kleinere Betriebe und Handwerker machen uns nicht so empfindlich bei der Gewerbesteuer, als bei Abhängigkeit von einem großen Betrieb.

Wo liegen aktuell die Schwächen?

Helbig: Fehlende gastronomische Angebote, auch Hotellerie, auch Wanderhostels. Keine Bau- oder Gewerbeflächen Defizite bestehen beim marktgerechten Ausbau der Angebote im Kultur- und Gesundheitstourismus und deren professionelle Vermarktung. Die Zertifizierung als Qualitäts-Wanderregion steht bevor, die damit verbundenen Chancen sollten genutzt werden.

Wie könnte Lindenfels im Jahr 2030 aussehen?

Helbig: Wir wollen die aktuellen touristischen Themen, wie Burg Lindenfels und Mittelalter, Geologie, die Nibelungen, sowie die weiteren touristische Angebote pflegen und vernetzen. Wichtiger Baustein ist dabei das Haus an der Burg. Ziel der Errichtung ist es, eine touristische Infrastruktur für Besucher allgemein und insbesondere für Wanderer des Nibelungensteiges anzubieten. Tourismus in ländlichen Räumen hat nach Untersuchungen des Landes Hessen beste Perspektiven: Immer mehr Menschen wünschen sich Urlaub und Freizeit in ländlicher Umgebung mit Natur. Für Lindenfels gäbe es sicher noch andere touristische Ansätze oder auch Themen der Stadtentwicklung, die sich beispielsweise mit den Fragen Gesundheit, gesunde Stadt und generationenübergreifendes Wohnen beschäftigen könnte. Dies wird aber in der Zukunft in den Gremien der Stadt zu diskutieren sein.

