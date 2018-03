Tragkraftspritzenfahrzeug soll die Einsätze erleichtern

Anzeige

Die Kolmbacher Wehr verfüge über 23 Einsatzkräfte, darunter zehn ausgebildete Atemschutzgeräteträger, informierte Linzmeier. Besonders umfangreich ist die Arbeit des Gerätewartes Sascha Langer, der auf Unterstützung hofft. Der Wehrführer warb in der Jahreshauptversammlung dafür, dass sich ein Mitglied der Wehr bereiterklärt, Langer zu helfen.

Ruhiges Jahr

In der Bilanz war 2017 „ein ruhiges Einsatzjahr“. Allerdings hat es in diesem Jahr schon drei Einsätze gegeben. Deshalb mache es Sinn, sich weiterhin engagiert an den Übungen zu beteiligen appellierte der Wehrführer. Im vergangenen Jahr gab es 20 Übungsabende in theoretischer und praktischer Form vor Ort und zahlreiche Lehrgangsbesuche auf überregionaler Ebene.

Die Tageseinsatzstärke hat sich durch Veränderungen im Berufsleben einiger Mitglieder der Wehr deutlich verbessert. Bis zu zehn Einsatzkräfte können bestenfalls in den Nachmittagsstunden vor Ort sein. Das hat sich positiv schon bei den jüngsten Einsätzen bemerkbar gemacht, erklärte Linzmeier. Auch die Zusammenarbeit mit den Lindenfelser Wehren und Gadernheim funktioniert gut, erklärte Linzmeier.

Die Jugendfeuerwehr wird von der Einsatzabteilung unterstützt, die Mitglieder treffen sich jeden Donnerstag im Feuerwehrgerätehaus. Derzeit zähle die Jugendwehr sechs Mitglieder, erklärte Julian Berg in seinem Jahresrückblick. Die Jugendlichen hätten sich zu 59 Terminen getroffen. Hier wurden die Übungsstunden, die Treffen zu Freizeitaktivitäten, zu Zeltlagern und Wandertagen gerechnet. „Der Übungsplan setzte sich aus Theorie, Praxis, Sport und Spiel zusammen“, so die Kurzform der Aktivitäten.

Das Jahr startete mit der Sammlung der ausgedienten Christbäume. Es folgte ein Ausflug zur Modeleisenbahn nach Fürth. Eisstockschießen und die Jugendsammelwoche folgten. Bei letzterer wurden 850 Euro Spenden gesammelt, die Hälfte bleibt in Kolmbach zur Unterstützung der Jugendarbeit, die andere Hälfte wurde dem Kreis Bergstraße zur Jugendarbeit übergeben. An der Großübung aller Lindenfelser Jugendwehren an der Lindenfelser Reithalle beteiligten sich auch die Kolmbacher. Ihre Aufgabe war es, Gasflaschen aus einem Gefahrenbereich zu bringen. Später beteiligten sich die Jugendlichen an der Großübung des Löschbezirks 1 in Rodau.

Erstmals beteiligten sich die Jugendlichen des Stadtgebietes aus Lindenfels an der Prüfung zur Jugendflamme, die ersten Prüfungen, die zur Abnahme der Leistungsspange führen. Alle teilnehmenden Jugendlichen waren dabei erfolgreich, verkündete Julian Berg.

Viel Spaß bereitete den Jugendlichen das Bezirkszeltlager in Langwaden. „Die meiste Zeit verbrachten wir im Schwimmbad und genossen die Sonne“, so Berg. Beim Kreis-Zeltlager waren die Kolmbacher Jugendlichen dabei und einige schafften die Prüfung zur Leistungsspange. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018