Trainer für die Zeit nach Corona gesucht

Lindenfels.Der TSV Lindenfels sucht dringend neue Übungsleiter für das Mädchenturnen und einen Trainer für das Leistungsturnen. Wie die Vorsitzende Simone Spielmann sagte, sind die Übungsstunden wegen der Corona-Epidemie und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr vorerst ausgesetzt. Doch sobald es wieder gefahrlos möglich sei, wolle der Turn- und Sportverein alle Lindenfelser Kinder wieder in Bewegung bringen.

Bis der Krise gab es beim TSV eine Übungsstunde für Mütter mit Kindern ab dem 22. Monat einmal pro Woche in der Turnhalle der Carl - Orff-Schule in Lindenfels. Für die Drei- bis Sechsjährigen bot der Verein Kinderturnen am Dienstag in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr an.

Die Kita-Kinder lieben das Rennen, Hüpfen und Turnen in der großen Halle. Wenn sie in die Grundschule kommen, gibt es allerdings für sie kein TSV-Angebot mehr. „Denn die bisherigen Übungsleiterinnen sind alle aus Lindenfels zum Studium weggezogen“ sagte Simone Spielmann. Deswegen suche der Verein nun Ersatz.

Übungsleiter kann jeder werden, der mindestens 18 Jahre alt ist. Wer sich zusätzlich qualifizieren möchte, für den übernimmt der Verein die Kosten für die entsprechenden Kurse beim Landessportbund Hessen.

Die wichtigsten Voraussetzungen, um als Trainer arbeiten zu können, seien Freude an der Bewegung und der Spaß am Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis zehn Jahren, sagte Simone Spielmann.

Das Mädchenturnen ist mittwochs in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle der Carl-Orff-Grundschule. Die Übungsleiterin kann zum Beispiel Spiele anbieten. Anleitung beim Geräteturnen, Tanz und Gymnastik sind ebenfalls möglich, um die Bewegungsfreude der Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren zu wecken.

Der TSV Lindenfels sucht auch einen Trainer für das Leistungsturnen. Hier liegt der Schwerpunkt im Bereich Geräteturnen. Die Gruppe kann gemischt sein. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen sechs und 16 Jahren.

Der Verein zahlt den Übungsleitern eine Aufwandsentschädigung und werde Neueinsteiger mit allen Kräften unterstützen, wie die TSV-Vorsitzende versicherte. gg

