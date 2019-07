Treff der Bürgerquelle

Lindenfels.Um die Lindenfelser Bürgerquelle zu erhalten, lädt Peter Dinkel, Gründer der Darmstadt-Lindenfelser-Gemeinschaft für Kunst, Kultur und Kommunales, zu einem Treff am morgigen Freitag, 19. Juli, in das Restaurant Indian Palace in der Nibelungenstraße ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein Punkt ist dabei die Fusion der Darmstadt-Lindenfels Gemeinschaft mit der Bürgerquelle, wie es in der Ankündigung heißt. Die Bürgerquelle war Ende der 90er Jahre aus der Lokalen Agenda gegründet worden, in deren Zuge sich in vielen Städten und Gemeinden Gruppen bildeten, deren Mitglieder sich für das Gemeinwohl einbrachten.

Teilnahme am Ökomarkt geplant

Die Bürgerquelle diente unter anderem als Netzwerk für kulturelle Angebote von Lindenfelsern für Lindenfelser. 2002 gewann der von Bernhard Suin de Boutemard gegründete Lindenfelser Zusammenschluss den Agendawettbewerb des Kreises Bergstraße.

In den vergangenen Jahren haben die Aktivitäten aber abgenommen. Um die Bürgerquelle am Leben zu erhalten, bietet Dinkel ihr sein Equipment an, zu dem neben einem Büro auch der sogenannte Lindenfels-Liner gehört, die Elektrokutsche, in der Dinkel Interessierte durch die Burgstadt chauffiert.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung des Treffs sind die Teilnahme der Bürgerquelle am nächsten Lindenfelser Ökomarkt (Sonntag, 1. September) und ein Ausblick auf die kommenden Projekte. „Jeder ist zu dem Treffen willkommen“, sagt Dinkel. Mitgliedsbeiträge würden nicht erhoben. red

