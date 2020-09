Treffen für Senioren

Winterkasten.Abstand halten ist wichtig, aber auf Klappstühlen im Freien ist manches möglich. Das haben sich Karin Jablonski und Rose Schließmann, Referentinnen für die Arbeit mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald, gedacht. Deshalb touren sie mit Klappstuhl und Regenschirm durchs Dekanat.

Interessierte sind eingeladen, auf mitgebrachten Klappstühlen oder Rollatoren zusammenzukommen. Nach einem Impuls wollen die Teilnehmer über die Besonderheiten in ihrer Region ins Gespräch kommen sowie über ihre Hoffnungs(t)räume.

Für diejenigen, die nicht an die Treffpunkte kommen können, sich aber über eine Begegnung freuen würden, bringen Jablonski und Schließmann Impulse an den Gartenzaun oder das Fensterbrett. In Fränkisch-Crumbach macht die Tour Station am Donnerstag, 24. September, um 15 Uhr am evangelischen Gemeindehaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.09.2020