Tropische Themen in der eiskalten Kirche

Frostige Stimmung beim Weltgebetstag in der katholischen Kirche in Lindenfels: Die Heizung funktionierte nicht. © Neu

Lindenfels.Gut besucht war der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag in der katholischen Kirche in Lindenfels. Im Mittelpunkt des Gottesdiensts stand die Lage der Frauen im Staat Surinam in Südamerika. Die Organisatorinnen hatten Welt- und Landkarten sowie Fotos von Frauen aufgehängt. Zur rhythmischen Musik tanzten acht Frauen durch den Mittelgang zum Altar: Alle hatten eine ethnische Tracht aus dem

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4124 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018