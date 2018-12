Turbulentes Stück mit vielen Denkanstößen

Lindenfels.Berge von Weihnachtspäckchen stapelten sich auf dem Parkettboden der Carl-Orff-Schule, geschmückte und auch verschneite Tannenbäume standen hier und da, aus den Lautsprechern erklang ein Weihnachtshit. Der Anlass: Das Theater Lakritz aus Darmstadt war mit dem Stück „Heiliger Bimbam“ zu Gast in der Lindenfelser Grundschule am Almenweg und hatte kurzerhand die Aula in das „Krempel-Plunder-Glitzerland“ eines Kaufhauses verwandelt.

Die Kinder des ersten bis vierten Schuljahres hörten und sahen die Geschichte vom Kaufhausengel Sanna (gespielt von Julia Lehn), der am Heiligabend dem Ende seiner Schicht entgegenfiebert. Aufgehalten durch den letzten Kunden, Herrn Claussen (Andreas Konrad), der sich sehr viel Zeit beim Auswählen der Geschenke lässt, schaffen es beide nicht mehr rechtzeitig, das Kaufhaus zu verlassen und werden darin eingeschlossen.

Vorbeigehende Passanten (Anna Lehn) finden das eher amüsant und merken nicht, in welcher Lage sich Sanna und Herr Claussen befinden. Muss Weihnachten nun für beide ausfallen?

Für die jungen Zuschauer hält das Stück mehrere Denkanstöße bereit. Abgesehen von der Kritik am Geschenkewahn lädt es dazu ein, sich auf Wesentliches zu besinnen und an Weihnachten auch an Menschen zu denken, die nicht zur Familie gehören. Natürlich gelingt es in der Geschichte Sanna und Herrn Claussen am Ende, ihr Problem zu lösen – wenn auch nach einigen Turbulenzen.

Die Kinder der Carl-Orff-Schule zeigten sich sichtlich begeistert von den Schauspielern, die auf dem Weg dorthin mal temporeich, mal verhalten interagierten. In den stillen Momenten des Stücks, die von der Gestik und Mimik der Akteure leben, hätte man eine Stecknadel fallen hören können – ein Zeichen dafür, dass die Kinder vom Bühnengeschehen gefangen waren. Entsprechend fiel auch der Schlussapplaus aus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.12.2018