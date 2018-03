Uhr am Moëlan-Platz tickt wieder

Anzeige

Peter Schmidt kaufte eine neue Steuerung für die Uhr, die von der Stadt bezahlt wurde. Er installierte sie mit Unterstützung von Mohr im Toilettenhäuschen vom Moëlan- Platz; von dort wird sie mit Strom versorgt.

Schmidts Vater war Direktor der Sparkassenfiliale in Lindenfels, ihm liegt die Uhr am Herzen. Von Beruf Medizin-Techniker arbeitet Schmidt bei der Firma Merck in Darmstadt. Bürgermeister Michael Helbig den beiden engagierten Lindenfelsern für die Instandsetzung der Uhr. In diesem Jahr feiern Moëlan-sur-Mer in der Bretagne und Lindenfels ihre 50-jährige Städtepartnerschaft.

Initiator der Städtepartnerschaft war seinerzeit Peter „Pit“ Pfeifer, der Sohn des gleichnamigen Lindenfelser Uhrmachers und Französischlehrer. Er ist heute Ehrenvorsitzender des Freundeskreises Moëlan-sur- Mer. Einmal pro Jahr findet ein Austausch statt und man besucht die Freunde im Nachbarland. gg

Freitag, 23.02.2018