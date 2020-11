Rimbach.Auf Armbanduhren und Goldschmuck hatten es Kriminelle abgesehen, die am Sonntag in der Zeit zwischen 13.45 und 18.15 Uhr in ein Haus in der Burgunderstraße, zwischen der Guntherstraße und der Waldstraße, in Rimbach eingebrochen sind.

Die Polizei entdeckte eine Spur, die von der Gebäuderückseite bis zum Wendehammer der Gernotstraße führte. Die Beamten gehen davon aus, dass dort ein Auto abgestellt war, und sucht dafür nach Zeugen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.11.2020