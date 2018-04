Anzeige

Laudenau/Winterkasten.Die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 77 in der Ortsdurchfahrt Laudenau gehen in eine nächste Bauphase. Ab kommenden Mittwoch, den 2. Mai werden nun die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt fortgeführt, teilt die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Dieser beginne etwa auf Höhe der Firma Röder Mechanik GmbH und endet rund 380 Meter in Höhe der Gumpener Straße 33 am dortigen Abzweig zur Gumpener Straße. Die Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis Anfang Juni und erfolgen unter Vollsperrung.

Die Umleitung Richtung Winterkasten/Modautal verlaufe, wie gehabt, ab der B 38 über die B 47 und die L 3399. Die Fahrbahn der K 77 zeige sich den heutigen Verkehrsbeanspruchungen nicht mehr ausreichend gewachsen und weist zahlreiche Flickstellen und Risse auf, heißt es von Hessen Mobil.

Im Rahmen der gesamten Bauarbeiten erfolgt daher eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. Dazu wird sie zunächst rund 22 Zentimeter tief gefräst und dann um 28 Zentimeter tief ausgekoffert. Danach erfolgt der neue Fahrbahnaufbau mit einer rund 30 Zentimeter dicken Frostschutzschicht, einer 16 Zentimeter tiefen Asphalttragschicht, sowie einer rund vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht. Zudem werden Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe, sowie Bordsteine erneuert. red