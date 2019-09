Ums Schulhaus rennen für den guten Zweck

Reichelsheim.Live-Musik, der Duft nach Essen und bunt geschmückte Zelte verliehen dem Sponsorenlauf an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim den Charakter eines kleinen Schulfests. Und so freuten sich auch die Organisatoren, die den Wettkampf anlässlich des 30-jährigen Bestehens des GAZ-Laufs erfolgreich auf die Beine gestellt hatten, über die positive Resonanz aller Beteiligten.

„Es

...