Unbefugte Fahrt mit einem Bagger

Reichelsheim.Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, 10 Uhr, in Reichelsheim einen abgestellten Kleinbagger in Gang gesetzt und dabei ein Geländer beschädigt. Der angerichtete Schaden ist etwa 1000 Euro hoch. Die Arbeitsmaschine stand gesichert in einer Baustelle im Eberbacher Weg, bevor sie unberechtigt benutzt wurde.

Wer die unbefugte Benutzung des Baggers beobachtet hat oder Hinweise dazu geben kann, sollte sich bei der Polizei (DEG) in Erbach melden. Telefon: 06062/9530. red

