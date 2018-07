Anzeige

Fürth.Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Verkehrsunfall gestern (Freitag) gegen 12.50 Uhr auf der Heppenheimer Straße in Fürth. Ein weißer Pkw-Kombi, der an der Straße parkte, wurde durch einen Lkw beim Vorbeifahren gestreift und stark an der Fahrertür beschädigt.

Der Lkw entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Heppenheim. Ein Zeuge, der hinter dem Lkw fuhr, versuchte vergeblich, diesen durch Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen. Allerdings hinterließ der Zeuge keine Daten. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. red