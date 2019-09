Unfall mit Kerwewagen

Fürth.Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Ellenbacher Straße in Höhe eines Landgasthauses wurden nach einer Mitteilung der Polizei zwei junge Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren leicht verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die jungen Frauen saßen auf dem Anhänger eines Traktors und wollten zu einem Kerweumzug fahren, als das Gefährt kurz vor 14 Uhr seitlich mit einem überholenden Auto kollidierte. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide von dem Anhänger auf die Straße.

Traktor und Anhänger waren auf die Gegenfahrbahn geraten, weil der Fahrer einem auf die Straße einbiegenden Fahrzeug ausweichen wollte. Der Unfallverursacher flüchtete. Mutmaßlich fuhr er einen Mitsubishi. Der Anhänger und das überholende Fahrzeug wurden nach Polizeiangaben beschädigt. pol

