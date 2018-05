Anzeige

Lindenfels.Die schwierige Parkplatzsituation in Lindenfels sorgte in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für Diskussionen. Den Anfang machte Inge Morckel (FDP), die das Problem von Wildparkern zur Sprache brachte, die Bürgersteige oder auch Bushaltestellen blockierten.

Bürgermeister Michael Helbig (SPD) versicherte, dass das Ordnungsamt die Lage im Auge habe, ebenso wie der Ordnungsamtsbezirk. Allerdings arbeitet letzterer derzeit mit zwei Mitarbeitern weniger. Er selbst fotografiere Haltestellenparker und zeige sie an, gab der Bürgermeister zu Protokoll.

In diesem Zusammenhang fragte Thomas Höbel (LWG/CDU), warum das Parkhaus am Nahkauf-Markt in der Nibelungenstraße über Nacht geschlossen sei. Es zu öffnen, könne die Situation entspannen.