Unterwegs in Dresden und der Sächsischen Schweiz

Schlierbach.Die Feuerwehr Schlierbach hat kürzlich eine viertägige Fahrt nach Dresden und in die Sächsische Schweiz unternommen. Vier Tage lang wurden bei bestem Wetter die bekannten Sehenswürdigkeiten dieser Gegend besucht. Neben Dresden waren auch Pirna und Meißen als Station vorgesehen. Zudem ging es durch die herrliche Landschaft der Sächsischen Schweiz und auf die Festung Königstein. Auch die Fahrt mit einem Schaufelrad-Dampfer nach Schloss Pillnitz durfte nicht fehlen. Alles in allem ein wirklich gelungener Ausflug, so das positive Fazit der Mitreisenden der Freiwilligen Feuerwehr. red