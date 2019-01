Unterwegs mit den Drei Königen

Winterkasten.Zu einem letzten Wiedersehen mit den Königen aus der Krippe des Bildhauers Friedrich Höfer in diesem Weihnachtsfestkreis lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für heute (Samstag) um 18 Uhr in die Waldhufenkirche ein.

Im Gottesdienst werden die Anwesenden auf einem Weg mit den Weisen aus dem Matthäus-Evangelium mitgenommen, die als Heilige drei Könige in die Geschichte eingegangen sind. Es ist ein so genannter EGplus-Gottesdienst, in dem – begleitet von Organist Dr. Andreas Schäfer aus Laudenau – ausschließlich Lieder aus dem neuen „Evangelischen Gesangbuch plus“ gesungen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019