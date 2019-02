Urkunden für Mathe-Sieger

Fürth.Mathematik ist ein spannendes Fach: Dieser Meinung sind Philipp Schäfer, Niclas Reiche, Leanne Keller, Tobias Hallermeier, Sarah Lang und Samira Kowalski – allesamt Achtklässler der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth. Sie waren mit weiteren 110 Schülern des Jahrgangs bei einem Mathematikwettbewerb dabei. Aufgrund ihrer Ergebnisse dürfen sie sich Mathe-Sieger nennen.

Aus den Händen von Schulleiter Alexander Hauptmann, der Leiterin der Fachschaft Mathematik, Katharina Sattler, und von Mathematiklehrer Martin Kneis nahmen die Mathe-Talente Urkunden und Präsente entgegen. Automatisch qualifizierten sie sich für die zweite Runde, die für Niclas Reiche, Leanne Keller, Tobias Hallermeier, Sarah Lang (Realschulniveau) sowie Samira Kowalski (Hauptschulniveau) ein Heimspiel wird. Für die Real- und Hauptschüler des Kreises wird die zweite Runde am Donnerstag, 7. März, nämlich an der HBS ausgetragen.

Philipp Schäfer (gymnasiales Niveau) misst sich mit anderen Schülern aus dem Kreis Bergstraße am gleichen Tag im Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim.

„Die Ergebnisse in den drei Niveaustufen waren durchweg erfreulich“, betonte Katharina Sattler, die den Wettbewerb organisiert hatte. Tests dieser Art trügen dazu bei, Interesse und Freude am Fach Mathematik zu wecken. Schulleiter Alexander Hauptmann betonte, die Schule werde den Qualifikanten in der nächsten Runde kräftig die Daumen drücken. red

